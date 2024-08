Biblische Weinprobe in Onstmettingen

1 Um Wein in der Bibel geht es in St. Maria. Foto: dpa-tmn/Uwe Anspach

Was Wein und die Bibel miteinander verbindet, erfahren die Gäste einer biblischen Weinprobe und einer Ausstellung.









Link kopiert



„Der Wein erfreue des Menschen Herz“ heißt es in Psalm 104,16 im Alten Testament. Von Anfang an haben der Wein und die Bibel also eine gemeinsame Geschichte.