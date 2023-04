In Friesenheim dreht sich am Freitag alles um die Apostelgeschichte

1 Die Pfarrer Steffen Jelic (links) und Rainer Janus freuen sich bereits auf die biblische Weinprobe. Foto: Bohnert-Seidel

Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde veranstalten am Freitag gemeinsam eine biblischen Weinprobe im evangelischen Gemeindehaus in Friesenheim. Die ausgewählten Rebensäfte nehmen Bezug zur Apostelgeschichte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sieben Tage hat die Woche, sieben Geschichten werden erzählt, sieben Lieder gesungen und sieben Weine getrunken: Zur biblischen Weinprobe anlässlich der ökumenischen Bibelwoche laden die beiden Pfarrer Steffen Jelic und Rainer Janus mit ihrem Kollegen Kornelius Gölz aus Diersburg ein.

Zum Pressegespräch ist die Runde sehr leger. Wenn Pfarrer Steffen Jelic und Pfarrer Rainer Janus zusammenstehen, ist ein geselliger Austausch garantiert. Auf einem kleinen Tisch stehen sieben Flaschen Wein. Es sind ausgesuchte Weine, die den Gast auf eine besondere Reise von Israel durch den Mittelmeerraum mitnehmen.

Sieben Weinsorten aus dem Mittelmeerraum

In sieben Texten aus der Apostelgeschichte sollen die Gäste einen ganz besonderen Zugang zu den Fragen der Kirche erfahren. Gemeinsam unternehmen die beiden Pfarrer mit ihren Gästen eine Reise durch den Mittelmeerraum und begleiten dabei Paulus auf seiner Missionsreise von Israel, nach Zypern über Anatolien nach Mazedonien, Griechenland, Italien und Malta. Aus all diesen Ländern werden zu entsprechenden Texten und Liedern auch Weine verkostet.

Zum Pressegespräch öffnet Pfarrer Janus eine Flasche Weißwein des israelischen Weinguts Hermon. Die beiden Pfarrer lassen sich den Wein auf der Zunge zergehen und erkennen bereits vor dem Abgang einen reinen Geschmack von Zitrusfrüchten. In einer ersten Idee standen badische Weine zur Auswahl. „Aber da hätte uns der Bezug zur Apostelgeschichte gefehlt“, erklärt Janus. Die ausgesuchten Weine würden einen direkten Bezug zur Geschichte nehmen.

In der Apostelgeschichte sei von einem Pfingstwunder die Rede. Menschen eilten auf die Straße und verkündeten das Evangelium. „Die Leute sagen, die sind ja besoffen von Trunkenheit des Weines“, erklärt Janus. Nicht der Alkohol des Weines habe die Menschen trunken gemacht, sie seien voll des Heiligen Geistes gewesen. Ohne Paulus wäre das Christentum wohl in Israel steckengeblieben. Die Christen wären eine kleine Sekte geblieben, betont Pfarrer Jelic. Janus ergänzt: „Paulus war getragen vom Traum des Sendungsbewusstseins.“ Für die biblische Weinprobe versprechen die beiden einen genussvollen Abend in Wort und Wein. Zur Weinprobe gibt es zudem Brot und Wasser.

Neue Zielgruppe soll angesprochen werden

Seit vielen Jahren ist die ökumenische Bibelwoche teil der Gemeinschaft zwischen den Konfessionen. In den vergangenen Jahren wurde sie mit unterschiedlichen Formaten gepflegt. In diesem Jahr steht die Apostelgeschichte im Fokus. Gemeinsam wird sich den Texten angenähert. „Viele sagen, es gibt kaum mehr Unterschiede selbst in der heiligen Schrift“, erklärt Jelic. Von winzigen Feinheiten ist die Rede. „99 Prozent sind wohl gleich“, erklärt Janus.

Das letzte Prozent seien Traditionen, die in das Leben der Bibel hineinwirken. So seien bei der Lutherbibel in der Einheitsübersetzung kleine Passagen einfach herausgelassen worden. Umso mehr freuten sich die Menschen beider Konfessionen darüber, einzelnen Bibeltexten gemeinsam auf die Spur zu kommen. In der Begleitung eines passenden Tröpfchen Weines dürfe dieser Spaziergang durch die Apostelgeschichte gelingen. Die beiden Pfarrer wollen mit dem Angebot der biblischen Weinprobe eine Zielgruppe ansprechen, die sich vielleicht in früheren Formaten der Bibelwoche nicht angesprochen gefühlt hätten.

Eintritt ist frei

Die biblische Weinprobe beginnt am 28. April um 19 Uhr. Die Veranstalter bitten um Anmeldung auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde www.kath-friesenheim.de oder telefonisch über die Pfarrämter. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 26. April möglich. Der Eintritt ist frei.