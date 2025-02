Stüble in der Gerberstraße in Villingen Evangelisch kann auch Fasnet

Nicht jeder darf in Villingen ein „Stüble“ eröffnen. So eine närrische Lizenz haben die Eltern von Antje Werner-Steidle seit über 30 Jahren. Vor allem für Protestanten war das in der katholischen Narrenhochburg Villingen etwas Außergewöhnliches.