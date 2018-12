Biberach Autofahrer stirbt bei Unfall auf B 33

Der Geruch von verschmortem Gummi und Öl steht in der kalten Morgenluft. Auf der Wiese neben der B 33 in Höhe des Rastplatzes bei Biberach liegen Weißbrotscheiben und Mandarinen. Sie sind wahrscheinlich aus dem weißen Führerhaus des Autotransporters gefallen, als dessen Fahrer auf einen Unfall reagiert, eine Vollbremsung einleitet und nach einigen Metern an einem Verkehrsschild zum Stehen kommt. Die Vorderräder haben sich tief in den leicht gefrorenen Boden gegraben und einen kleinen Erdwall geschaffen.

Hinter dem Transporter ist die Fahrbahn ein einziges Trümmerfeld. Tausende Teile liegen verstreut auf den drei Spuren: schwarze Kunststoffsplitter, Kabel, Gummidichtungen, Lüftungsrohre, ein Brillenetui, ein Pack Papiertaschentücher, Getriebeteile sowie eine Parkscheibe. Von dem Auto, aus dem die meisten Teile stammen, ist nur ein Gerippe übrig geblieben. Nur die hintere Achse mit der Rückbank scheint noch am richtigen Platz zu sein. Alles andere ist verbogen, zerborsten oder – wie Motorhaube und Vorderachse – schlichtweg nicht mehr da. Der 64 Jahre alte Fahrer hat diesen Zusammenprall nicht überlebt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei liegen keine Erkenntnisse vor, warum der Mann, der aus dem Ortenaukreis stammt, gegen 5.15 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Für den Fahrer des Richtung Süden fahrenden, mit acht Neufahrzeugen beladenen Sattelzug, habe es keine Möglichkeit gegeben, dem Auto des 64-Jährigen auszuweichen, teilt die Polizei mit. Er erlitt einen Schock.