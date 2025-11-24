Biberach: Amokalarm an Gymnasien – Polizei mit vielen Kräften vor Ort

1 Die Polizei ist im Einsatz (Symbolbild). Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt Großer Polizeieinsatz in Biberach: An zwei Schulen gibt es Amokalarm. Das ist bisher über die Situation bekannt.







An zwei Gymnasien in Biberach ist Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei sei mit vielen Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher. Man sei dabei zu klären, was genau los sei. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine aktuelle Gefährdungslage, hieß es von der Polizei in den sozialen Netzwerken. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Passanten und Autofahrer sollen den Bereich meiden, hieß es weiter.