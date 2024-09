So lange soll Fischverbot im Ratshauser See anhalten

1 Seit anderthalb Jahren darf in Ratshausen nicht geangelt werden. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Seit mehr als anderthalb Jahren besteht im Ratshauser See ein Angelverbot – ein Ende ist noch nicht absehbar. Schuld daran ist eine Biberfamilie, die den Damm durchlöcherte.









Ruhig liegt der Ratshauser See in der gleichnamigen Gemeinde Ratshausen da . Zu ruhig, finden manche Angelliebhaber. Denn seit mehr als anderthalb Jahren besteht bereits ein Fischverbot im See, und ein Ende dieser Einschränkung lässt sich bisher nur schwer abschätzen.