Landwirte und Forstleute aus VS beißen sich an ihm zunehmend die Zähne aus. Landet der Biber bald auf der Abschussliste? Aktuell gibt es über 200 Biber auf Gemarkung VS.

Vor etwa zwei Jahren die gleiche Botschaft von Roland Brauner, dem stellvertretenden Forstamtsleiter aus Villingen-Schwenningen: Biber breiten sich aus, in und um die Doppelstadt herum, setzen Jungbäumchenkulturen unter Wasser, fluten landwirtschaftliche Fluren und hinterlassen Schäden in bald sechsstelliger Höhe.

Im Mai 2025 sind die Beobachtungen kaum anders, nur mit dem Unterschied, dass sich die Zahl der Nager verdoppelt habe und „die Politik offenbar beginnt, das Problem zu erkennen“.

Lesen Sie auch

Oder auf die kommunale Praxis umgemünzt: Die noch streng geschützten Tiere könnten umgesiedelt“ oder auch künftig getötet werden. Oder aber das Land ist bereit die Schäden finanziell auszugleichen und die Waldeigentümer mit dem Problem nicht weitgehend alleine zu lassen, formuliert es der Forstmann.

An vielen Gewässern

Brauners persönliche Biberbilanz: „Es gibt kaum ein Gewässer in der Doppelstadt, in dem Biber sich nicht angesiedelt haben.“ Selbst Regenrückhaltebecken sind ein Nagerthema geworden. Bevor der Förster zu vier besonders beeindruckenden Biber-Schadensplätzen fährt und unserer Redaktion das Ausmaß zeigt, räumt er mit einem „totalen Humbug“ auf: „Wir haben nichts gegen Biber. Ich habe nur etwas gegen Käseglockennaturschutz und dieses Schwarzweiß-Denken – Biber finde ich toll, aber nicht an jedem Ort und in jeder Zahl.“ Angesichts ausufernden Schäden müsse „jetzt eine Entscheidung her“.

Hoher Aufwand

Erster Stopp im idyllischen Wieselsbachtal. Seit über zehn Jahren ist das Tal eine Spielwiese der klugen Tiere, die Zäune nicht aufhalten können. Allenfalls unter Wasser fixierte Abgrenzungen. „Aber das ist ein Aufwand, der einfach zu hoch ist und die Kommunen zunehmend überfordert.“

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat Tuningen Warum der Biber sich zum Sorgenkind entwickelt Die unter Naturschutz stehenden Nagetiere richten auch in Tuninger Waldgebieten größere Schäden an. Das wurde im Rahmen der Waldbegehung deutlich.

Was noch geht, erläutert Brauner: Dämme abbauen, Monitoring, Drahthosen um Jungbäumchen anbringen. Ein letzter Blick zurück zur Biberhochburg: Trotz aller Biberschen Umbaumaßnahmen: „Hier im Wieselsbach können sie bleiben, den Weg gehen wir.“

Wie demolierte Mikadostangen

Der nächste Halt, erneut im Wieselsbachtal. Sehr idyllisch, wenn da nicht die vielen abgeknickten hellgrünen Röhrchen wären, in denen noch zum Teil filigrane Mini-Erlen und Moorbirken stecken. „Hier war eine Ökokontomaßnahme geplant: Fichte weg, Erle und Birke hin. „ Wie demolierte Mikadostangen liegt der Wuchsschutz am weichen Waldboden, die gepflanzten Jungbäumchen stark reduziert. Biber nagen die schmalen Stämme durch und ziehen die Kitabäume einfach raus, erklärt Brauner die Szenerie am Rande des Villinger Forstes.

Einfach platt gemacht

Dritter Stopp Kuchibach und ein weiterer zum Teil gescheiterter Aufforstungsversuch nahe Unterkirnach. Vier Hektar Jungeichen und Jungbuchen sind hier gesetzt worden, um den Wald unter veränderten klimatischen Bedingungen stabiler und resilienter zu machen. „Einen Hektar der armdicken und rund acht Meter hohen Bäume haben sie bereits platt gemacht“, schaut sich Brauner das Zerstörungswerk der Nager an. Schaden pro Hektar, 25 000 Euro.

Vierter und letzter Stopp, Salvest. Brauner parkt sein Fahrzeug am Wildgehege, direkt an einer eigens für das Damwild als Tränke angelegten Teich. Selbst hier, an einer aus Biber-Sicht eher kategorisierten C-Lage, haben die Tiere versucht, sich niederzulassen, die Tränke untergraben.

Einer der Vorschläge, um das Problem hier zu beheben, schüttelt Brauner den Kopf, sei das Auslegen von Eisenmatten gewesen. „Dann bricht sich ein Damwild den Fuß und das Geschrei ist wieder groß.“

Nach der Rundfahrt zu den vier Biber-Hochburgen in VS gibt es für Brauner nur eine Botschaft. „Jetzt muss eine Lösung her. Der Druck auf die Politik steigt.“ Oder es müssen finanzielle Ausgleiche geschaffen werden.