Biber in Sulz: Im Weiherhoftal gibt es eine Eiswiese

In Mühlheim und den angrenzenden Gewässerbereichen haben Biber neue Strukturen geschaffen, die den Wasserlauf und die angrenzenden Flächen deutlich beeinflussen. So entstanden im Weiherhoftal am Weiherbach seit Frühjahr 2024 mehrere Biberdämme, die den Wasserstand in dem Tal anheben. Durch diese Dämme bildeten sich umfangreiche Wasserflächen, die zuvor trockengelegte Wiesen teilweise überfluteten und ein großflächiges Feuchtgebiet entstehen ließen.