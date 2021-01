Biber in Sulz am Werk Heimlicher Holzfäller am Mühlbach

Lesen Sie auch: Mit dem Wildtierbeauftragten auf Spurensuche nach Biber

Den Eingang in die Burg graben die Biber mit ihren kräftigen Klauen von unten her. Dabei sorgen sie dafür, dass der Eingang unsichtbar und geschützt vor seinen Feinden unter Wasser in der Uferwand liegt. Ist das Wasser nicht hoch genug, baut der Biber eine Dammanlage, die mit den Rückstau den Wasserstand erhöht. Dadurch kann es aber schon bei kleinen Fließgewässern zu einer seeartigen Erweiterung kommen. Dabei unterhöhlt er sogar teilweise die Felder der Landwirte an den Gewässern.

Zuflüsse werden einfach umgeleitet

Oft leitet er mit seinen Dämmen die Zu- und Abflüsse der Bäche kurzerhand um. "Auch hier im Mühlkanal hat der ausgezeichnete Schwimmer Dämme gebaut und Überläufe verschlossen", sagt Karl Wezel, ein Naturexperte aus Mühlheim. Auf der Basis von Ästen verschließt der Biber gekonnt seine Dämme mit Schlamm.

Biber sind Vegetarier und ernähren sich im Sommer überwiegend von Grünpflanzen, im Winter stehen pro Tag drei bis vier Kilogramm Rinde auf dem Speisezettel. Gerne frisst der Biber aber auch Kulturpflanzen. So führt auch eine Biberstraße bei Mühlheim zu dem in der Nachbarschaft gelegenen Rapsacker. Der Mühlkanal bietet optimale Lebensbedingungen für den Biber. Um das bis zu einem 1,30 Meter große Tier zu sehen, muss man schon erhebliches Glück haben. Die Tiere sind nämlich nachtaktiv. Die Tiere wurden im 19. Jahrhundert im heutigen Baden-Württemberg ausgerottet. Zu verlockend war das, mit bis zu 23.000 Haaren pro Quadratzentimetern extrem dichte Fell des Bibers. Nachdem schon vor Jahren Exemplare im Neckar bei Sulz und in Fischingen sowie in Bergfelden am Mühlbach gesichtet wurden, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er auch hier am Mühlkanal heimisch wird.