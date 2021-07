1 Mit dem Biber leben und die Bäume gegen Verbiss schützen – so soll die Lösung in Mühlheim aussehen. Foto: Schwind

Biber und Mühlheim, beides kann wohl nicht mehr von einander getrennt betrachtet werden. Jetzt hat sich jemand gemeldet, der Biberbeauftragter werden möchte.

Sulz-Mühlheim - Schon einige Zeit hat man in Mühlheim vom Biber nichts mehr gehört. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung gab die Ortsvorsteherin Barbara Klaussner bekannt, dass ab nächster Woche Verbissschutzmaterial zur Verfügung stehe. Wer von der Bevölkerung sich an Zaunrollen, Estrichgitter oder Schälschutzmittel bedienen möchte, sollte sich mit Angabe der Menge an das Rathaus in Mühlheim wenden. Das Rathaus werde dann auch den Abholtermin mitteilen. Von Elektrozäunen habe man aufgrund der Kosten und der zuständigen Betreuung Abstand genommen, so Klaussner.

Als Ratsmitglied Wilhelm König nicht ganz ernst gemeint fragte, ob man den Biber aushungern möchte, verwies er darauf, dass nur die Bäume geschützt werden, nicht aber die Äcker, welche eine gute Futterstelle für Biber seien.

Für die Ortsvorsteherin ist klar, dass man mit dem Biber leben und sich mit ihm arrangieren müsse. Leider wisse man noch zu wenig über das Leben der Tiere und einen ­Biberschutzbeauftragten vor Ort zu bekommen, sei relativ schwierig. Wer sich vorstellen könnte, sich in Schulungen zu unterziehen und zum Biberbeauftragten ausgebildet werden möchte, könne sich auf dem Rathaus melden. Ortschaftsrat Wilhelm König ließ sich auf die Teilnehmerliste setzen.