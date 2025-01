Bibeltage sind von Sonntag bis Mittwoch, 19. bis 22. Januar, in Bickelsberg. Die evangelischen Kirchengemeinden des Kleinen Heubergs laden dazu ein.

„Wenn es Himmel wird – sieben Zeichen für Gottes Herrlichkeit aus dem Johannesevangelium“, lautet das Motto der diesjährigen Bibeltage auf dem Kleinen Heuberg.

Diese sind von Sonntag bis Mittwoch, 19. bis 22. Januar, in Bickelsberg. Auftakt ist ein Gottesdienst mit dem Posaunenchor am Sonntag ab 10.15 Uhr in der Georgskirche.

Lesen Sie auch

Zum selben Thema, „Den Auferstandenen sehen und glauben – nicht sehen, zweifeln und doch glauben!“ findet auch der Gottesdienst ab 10 Uhr in der Martinskirche Isingen statt. Weiter geht es Montag bis Mittwoch jeweils ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus Bickelsberg, Engelgasse 21. Drei „Zeichen“, wie Johannes die Wunder Jesu nennt, stehen dabei im Mittelpunkt: Fröhlich werden, beweglich werden und bewahrt werden.

„Fröhlich werden, beweglich werden und bewahrt werden“

Die drei Abende werden abwechselnd von den Pfarrern Bernd Hofmann und Johannes Köhnlein gestaltet. Die musikalische Gestaltung übernehmen verschiedene Gruppen und Kreise aus den Gemeinden auf dem Kleinen Heuberg. Veranstalter der Bibeltage sind der Offene Abend und die evangelischen Kirchengemeinden des Kleinen Heubergs.