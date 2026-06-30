Bibelerlebniswelt Schönbronn: Biblische Botschaften unter freiem Himmel

Mit dem neuen Zehn-Gebote-Pfad möchte der Verein biblische Botschaften für alle Besucher jederzeit zugänglich machen. Jetzt hat ihn auch OBin Dorothee Eisenlohr besucht.

Die Schramberger Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr hat die Bibelerlebniswelt in der denkmalgeschützten Kirche Schönbronn besucht. Dabei informierte sie sich über den neuen Zehn-Gebote-Pfad, der im Mai eröffnet wurde und den sie bei der Einweihung aus terminlichen Gründen nicht besuchen konnte.

Vereinsvorsitzender Dieter Vanselow erläuterte gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitstreitern die Entstehung des neuen Angebots. Der Zehn-Gebote-Pfad soll die Bibelerlebniswelt auch außerhalb von Gottesdiensten, Veranstaltungen und Gruppenführungen erlebbar machen. Besucher können die Stationen jederzeit frei besichtigen und den Rundgang anschließend in der angrenzenden Garten-Oase mit biblischen Pflanzen und kleinen Brunnen als Symbol für das „Wasser des Lebens" ausklingen lassen.

Zukunft der Kirche

Beim anschließenden Rundgang zeigte sich Eisenlohr nach Angaben des Vereins beeindruckt von dem Projekt. Die Bibelerlebniswelt leiste auch einen kulturellen Beitrag für die Stadt Schramberg und sei als Mitglied im Stadtverband für Kultur ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots.

Ein weiteres Thema des Besuchs war die Zukunft der denkmalgeschützten Kirche Schönbronn und der Bibelerlebniswelt. Vor dem Hintergrund sinkender finanzieller Spielräume der Kirchen tauschten sich die Beteiligten über Perspektiven für den langfristigen Erhalt des Projekts aus.