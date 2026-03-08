Biathlon WM und Weltcup: Panne – Hettich-Walz und Co. gehen unter, WM-Gold für Schwarzwald-Talent

In der ersten Staffel nach dem Karriereende von Franziska Preuß erlebt Deutschland sein Waterloo. Bei der Heim-WM holt dagegen Melina Gaupp mit dem deutschen Team Gold.

Nach dem vierten Rang bei den Olympischen Spielen, in Antholz war noch Franziska Preuß dabei, wollte das deutsche Quartett in Finnland auf das Podest. Die in Kontiolahti sehr starke Marlene Fichtner, Julia Tannheimer (DAV Ulm, Ex-Skiinternat Furtwangen), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) und Vanessa Voigt bildeten die deutsche Staffel.

Fichtner gab als Startläuferin im Liegendanschlag beim Nachladen einen Schuss zu wenig ab. Das DSV-Team erhielt dadurch zwei Strafminuten. Damit war das Rennen gelaufen. Für Julia Tannheimer (2 Nachlader), Janina Hettich-Walz (3) und Vanessa Voigt ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Am Ende landete das DSV-Quartett mit einem Rückstand von 6:35,1 Minuten auf Sieger Schweden auf dem 16. Rang.

„Das kann jedem passieren. Wir wollten ums Podium mitlaufen. Das war für uns ein gebrauchter Tag“, sagte die Lauterbacherin.

Zuvor hatte Janina Hettich-Walz in Kontiolahti die Ränge neun (Einzel) und 17 (Massenstart) belegt.

Nachwuchs-WM

Die Nachwuchs-WM im Bayerischen Wald endete am Wochenende mit den Staffeln. Die deutschen U21-Skijäger Karl Julian Schütze, Luc Richter, Clemens Böhme und Lukas Tannheimer (DAV Ulm, Skiinternat Furtwangen) mussten nach den 4 x 7,5 Kilometern den Franzosen gratulieren.

Das DSV-Quartett belegte den fünften Rang, hatte satte 4:08,5 Minuten Rückstand auf die Goldmedaillengewinner. Norwegen holte Silber, Bronze ging an Italien. Das DSV-Quartett leistete sich zwei Strafrunden und 16 Nachlader (Tannheimer brauchte fünf Extrapatronen), auch auf der Strecke lief es nicht.

Auch in der weiblichen Jugend gab es kein Edelmetall für Deutschland. Ina Lickert (SZ Breitnau/Skif, vier Nachlader), Carlotta Nößler und Katharina Staller kamen nach 3 x 6 Kilometern als Sechste ins Ziel. Gold schnappte sich Norwegen. Frankreich und die Ukraine komplettierten das Podest.

Das WM-Gold

Den Abschluss bildete die Frauen-Staffel über 4 x 6 Kilometer. Johanna Lehnung, Melina Gaupp (DAV Ulm/Skif), Leni Dietersberger und Sydney Laureen Wüstling bildeten das DSV-Team.

Im Gegensatz zu den Weltcup-Frauen erwischte das DSV-Quartett einen super Tag. Melina Gaupp, die ein starkes Rennen zeigte und mit drei Nachladern durchkam, und Co. lagen knapp vor Frankreich in Führung, bevor Schlussläuferin Sydney Laureen Wüstling übernahm. Nach dem zehnten und letzten Schießen hatte die Deutsche gut drei Sekunden Vorsprung auf die Französin.

Die Entscheidung über Gold und Silber fiel in der Schlussrunde. Wüstling brachte den Vorsprung über die Runde – und wurde von der überglücklichen Melina Gaupp und den weiteren Teamkolleginnen im Ziel jubelnd begrüßt.