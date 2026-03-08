Biathlon WM und Weltcup: Panne – Hettich-Walz und Co. gehen unter, WM-Gold für Schwarzwald-Talent

In der ersten Staffel nach dem Karriereende von Franziska Preuß erlebt Deutschland sein Waterloo. Bei der Heim-WM holt dagegen Melina Gaupp mit dem deutschen Team Gold.
Nach dem vierten Rang bei den Olympischen Spielen, in Antholz war noch Franziska Preuß dabei, wollte das deutsche Quartett in Finnland auf das Podest. Die in Kontiolahti sehr starke Marlene Fichtner, Julia Tannheimer (DAV Ulm, Ex-Skiinternat Furtwangen), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) und Vanessa Voigt bildeten die deutsche Staffel.