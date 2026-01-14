Letztmals vor Olympia sind die deutschen Biathletinnen im Quartett gefordert. Beim Heimspiel in Ruhpolding reicht es nur zu Platz sechs. Und Deutschlands Nummer eins hat plötzlich ein Problem.
Ruhpolding - Mit hängendem Kopf stapfte Franziska Preuß nach der verpatzten Olympia-Generalprobe völlig niedergeschlagen aus dem Zielraum. Eine Strafrunde der besten deutschen Biathletin kostete der Frauenstaffel beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding einen möglichen Podestplatz. "Man ist natürlich sehr enttäuscht, mir tut das wahnsinnig leid", sagte die 31-Jährige nach dem bitteren sechsten Rang am ZDF-Mikrofon.