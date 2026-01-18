Franziska Preuß steht vor ihren wohl letzten Olympischen Spielen. Nach der überragenden Vorsaison steht sie immer noch ohne Podestplatz da. Derweil nutzt Selina Grotian ihre letzte Chance.
Ruhpolding - Drei Wochen vor dem ersten Olympia-Rennen ist Weltmeisterin Franziska Preuß noch ein ganzes Stück von der erhofften Gold-Form entfernt. "Es gibt einfach noch Baustellen, die man in den Griff kriegen muss, um eine Topplatzierung zu haben", sagte die 31-Jährige sichtlich frustriert nach Platz sieben in der Biathlon-Verfolgung von Ruhpolding. Optimismus sieht anders aus.