Biathlon-Weltcup: Nach 2154 Tagen: Preuß feiert zweiten Sieg ihrer Karriere

Hochfilzen - Biathletin Franziska Preuß hat nach fast sechs Jahren den zweiten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Zum Auftakt des zweiten Saison-Weltcups im österreichischen Hochfilzen setzte sich die 30-Jährige im Sprint durch und verwies trotz einer Strafrunde die fehlerfreie Französin Sophie Chauveau um 7,7 Sekunden auf Rang zwei. Dritte wurde die ebenfalls ohne Schießfehler gebliebene Norwegerin Karoline Offigstad Knotten (+ 10,1 Sekunden) auf Rang drei.

Für die immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagte Preuß war es nach Rang drei im Massenstart von Kontiolahti bereits der zweite Podestplatz der noch jungen Saison. Ihren bisher einzigen Erfolg in der A-Liga hatte Preuß am 20. Januar 2019 beim Heim-Weltcup in Ruhpolding gefeiert.

Preuß lieferte auch in der Loipe eine starke Leistung ab und wandelte den Rückstand von 5,4 Sekunden auf Chaveau nach dem zweiten Schießen schon bei den Zwischenzeiten in einen Vorsprung um. Auch Knotten konnte auf der Schlussrunde Preuß nicht mehr abfangen.

Ebenfalls beste Chancen in der Verfolgung am Samstag hat Selina Grotian, die starke Fünfte (1 Fehler/+ 30,2 Sekunden) wurde.