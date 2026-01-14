Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Verpatzte Olympia-Generalprobe – Staffel mit Hettich-Walz nur auf Rang sechs

Die deutsche Frauen-Staffel wollte auch in Ruhpolding auf das Podest. Doch Franziska Preuß patzt im letzten Schießen. So verpufft der sensationelle Auftritt von Julia Tannheimer.
Zuletzt hatte das deutsche Quartett – Selina Grotian, Julia Tannheimer (DAV Ulm, Ex-Skiinternat Furtwangen), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald, Lauterbach) und Franziska Preuß – am Samstag mit der deutschen Frauen-Staffel vor 20 500 Fans in der Rennsteig Arena von Oberhof den dritten Platz bejubelt. Nur die Staffeln aus Frankreich und Norwegen waren besser.