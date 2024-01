Weltcup in Ruhpolding, DM-Gold und Olympische Jugendspiele

1 Janina Hettich-Walz ließ am Sonntag beim Verfolger von Ruhpolding zu viele Scheiben stehen. Foto: Martin Schutt

Die Schwarzwälder Biathletinnen Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer kamen am Sonntag bei der Weltcup-Verfolgung von Ruhpolding auf die Ränge 23 und 33. Talente des Furtwanger Skiinternats glänzten bei der DM in Oberwiesenthal.









Link kopiert



Sonne, minus fünf Grad und kaum Wind am Schießstand. Die Bedingungen waren am Sonntag zum Abschluss der Weltcup-Tage von Ruhpolding perfekt. Sprintsiegerin Ingrid Landmark Tandrevold machte sich als erste Biathletin in die Verfolgung.