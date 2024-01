1 Johannes Kühn beim Training in Oberhof am Donnerstag (4. Januar). Foto: dpa/Martin Schutt

Vom 4. bis zum 7. Januar gastiert der Biathlon-Weltcup in Oberhof. Ein Wettbewerb wurde allerdings abgesagt und verlegt. Die Gründe.









Fans des Wintersports dürften sich auf das neue Jahr gefreut haben. Sie erwartet zum Start nämlich ein echtes Highlight: Vom 4. bis zum 7. Januar findet der Biathlon-Weltcup in thüringischen Oberhof statt. Die Saison 2023/2024 wird hier fortgesetzt, wichtige Wettkämpfe stehen also an.