Was der Sportdirektor von Julia Tannheimer und Co. erwartet

1 Julia Tannheimer schnupperte bereits im vergangenen Winter Weltcup-Luft. Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Die Biathletinnen und Biathleten fiebern dem Weltcup-Auftakt in Kontiolahti entgegen. Mit dabei ist auch Julia Tannheimer (DAV Ulm), die am Furtwanger Skiinternat ausgebildet wurde und dort im Sommer ihr Abitur baute.









Im finnischen Kontiolahti stehen am Samstag und Sonntag zunächst die Entscheidungen in der Single-Mixed-Staffel, der Mixed-Staffel und der Staffel auf dem Programm. In der kommenden Woche geht es dann am gleichen Ort um die ersten Punkte für den Einzel-Weltcup.