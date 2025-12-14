Biathlon-Weltcup in Hochfilzen: Zwei Fehler zu viel – Hettich-Walz muss nach Vittozzi-Show weiter zittern

Nach dem dritten Rang mit der deutschen Staffel wollte Janina Hettich-Walz in Hochfilzen im Verfolger eine Aufholjagd hinlegen. Doch die Lauterbacherin verfehlt zwei Scheiben.
Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) startete am Sonntag mit einer großen Hypothek in den abschließenden Verfolger von Hochfilzen (Österreich). Nach vier Fahrkarten am Schießstand hatte die Lauterbacherin am Freitag den Sprint nur auf Rang 53 beendet: 1:56,6 Minuten betrug der Rückstand auf Tagessiegerin Lou Jeanmonnot (Frankreich).