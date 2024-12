1 Ein starkes DSV-Trio: Franziska Preuß (links), Julia Tannheimer und Vanessa Voigt (rechts). Foto: Minna Raitavuo

Von Freitag bis Sonntag steht für die Biathletinnen und Biathleten der Weltcup in Hochfilzen auf dem Plan. Schafft es dann eine 19-jährige Ex-Schülerin des Furtwanger Skiinternats schon erstmals auf das Treppchen?









In Österreich warten am Freitag und Samstag zunächst die Entscheidungen in Sprint und Verfolgung, ehe am Sonntag die Staffelwettbewerbe folgen. In Hochfilzen will Julia Tannheimer nach den starken Auftritten in Kontiolathi erneut für Furore sorgen.