Nach ihren tollen Erfolgen in den letzten Wochen, gekrönt vom ersten Weltcupsieg mit der Staffel, nahm die 24-Jährige viel Selbstvertrauen mit zu den Wettkämpfen nach Antholz/Südtirol. Diese begannen gleich mit dem schwersten Rennen im Einzel über 15 km mit vier Schießeinlagen, wobei jeder Fehler mit einer Strafminute geahndet wurde. Bedingt durch ihre vergangenen guten Platzierungen konnte Janina Hettich bereits früh mit Nummer 17, umgeben von der Weltelite, starten.

In der ersten Laufrunde blieb sie ihrer Devise „nur nicht überziehen“ treu und lag nach einem wieder hervorragenden Schießen ohne Fehler mit lediglich 34 Sekunden Rückstand auf Rang 23. In der zweiten Laufrunde „zündete die derzeit so stabile Biathletin dann den Turbo“. Bereits in der Loipe machte sie Plätze gut und weitere fünf Treffer stehend brachten sie bereits auf einen tollen sechsten Zwischenrang (+0:43 Minute). Erneut verlor sie in der Spur nahezu nichts und nach der dritten fehlerfreien Schießleistung bahnte sich sogar eine Sensation an. Janina Hettich verließ auf Platz drei mit nur noch 22 Sekunden Rückstand den Schießstand.

Die Zuschauer an den Bildschirmen sahen eine kämpferische Schwarzwälderin, die zum frühen Zeitpunkt des Rennens die Bestzeiten bestimmte. Auch vor den letzten fünf Schüssen betrug der Rückstand lediglich 26 Sekunden, und sogar ein Platz auf dem Podium war plötzlich möglich. Stark und abgezockt war auch die letzte Schießeinlage, auch wenn "der ominöse letzte Schutz" sein Ziel verfehlte. 19 Treffer bei 20 Schüssen können erneut als Weltklasseleistung gewertet werden. Lediglich eine Konkurrentin blieb fehlerfrei. Dass der Tank bei Janina Hettich noch lange nicht leer war, bewies sie mit der zehntbesten reinen Laufzeit auf der Schlussrunde. Souverän verteidigte sie den genialen fünften Platz nach dem Schießen bis ins Ziel.

Rückstand nach einem Fehler

Ihr Rückstand nach einem Fehler, gleichbedeutend mit einer Strafminute betrug lediglich 1:24 Minuten. Damit war sie mit klarem Abstand Beste im deutschen Team, das bei diesem Einzelwettbewerb ansonsten mit durchwachsenen Ergebnissen zufrieden sein musste.

Ein klasse Rennen zeigte die in den Weltcup aufgerückte Marion Deigentesch auf Platz elf (1 Fehler + 2:32 Minute), wie die stark verbesserte Vanessa Hinz als Zwölfte (2 Fehler + 2:37 Minute) die halbe WM-Norm schaffte. Nicht zufrieden sein konnte Denise Herrmann, trotz Laufbestzeit, jedoch mit vier Fehlern, mit Rang 17. Dies galt auch für Franziska Preuß die als 33. (+3:38 Minute) durch vier Fehler "weit nach hinten gespült wurde". Maren Hammerschmidt überquerte auf Platz 46 (3 Fehler/+4:43 Minute) die Ziellinie in Antholz.

Ihre derzeit grandiose Form unterstrich die Österreicherin Lisa Theresa Hauser, die nach einem Fehler und ganz starker Laufleistung erstmals ein Weltcuprennen gewann. Dorothea Wierer konnte als Vierte (2 Fehler/+1:15 Minute) bei ihrem Heimrennen einen kleinen Vorsprung auf Janina Hettich retten.

Ein Stück weiter an der Weltklasse

Ihre beste Weltcup-Einzelplatzierung mit Rang fünf wurden zudem mit 40 Punkten belohnt. In der Gesamtwertung befindet sich die Biathletin des SC Schönwald damit ebenfalls weiter auf dem Vormarsch. Dort verbesserte sie sich vom 20. auf den tollen 18. Platz mit jetzt 244 Punkten.

Das breite Lächeln von Janina Hettich war auch unter der Maske zu erahnen und die strahlenden Augen zeugten von der Zufriedenheit der aufstrebenden Biathletin. "Heute habe ich mich sowohl in der Loipe als auch am Schießstand richtig wohl gefühlt, mit dem Einzelrennen kann ich ohne Abstriche restlos zufrieden sein", bilanzierte sie einen Wettbewerb, der Janina Hettich wieder ein Stück weiter an die Weltklasse heran brachte.

Die Wettkämpfe bei den Damen werden mit dem Massenstart am Samstag, um 13.10 Uhr fortgesetzt, bevor es in der Staffel am Sonntag um 12.45 Uhr zu einem weiteren, sicherlich ziemlich heiß umkämpften "Showdown" kommen wird.