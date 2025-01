Biathlon-Weltcup: Grotian und Preuß im Sprint von Antholz auf dem Podest

5 Selina Grotian (l) und Franziska Preuß (r) müssen nur einer den Vortritt lassen. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa

Selina Grotian und Franziska Preuß sorgen beim Auftakt der WM-Generalprobe für ein tolles Ergebnis. Im Sprint ist nur eine Französin stärker.









Antholz - Selina Grotian freute sich nach ihrem erfolgreichen Arbeitstag auf Kürbis-Gnocchi und Süßkartoffel-Curry zum Abendessen. Aber vorher feierte sie zusammen mit Franziska Preuß auf dem Podest und tausenden Biathlon-Fans in der Südtirol Arena einen tollen Start in die WM-Generalprobe. "Noch schön massieren lassen, und dann machen wir uns einen gemütlichen Abend", sagte die 20-Jährige der dpa nach Platz zwei im Sprint von Antholz, in dem sie mit Preuß als Dritte für das vierte deutsche Doppelpodium der Saison sorgte.