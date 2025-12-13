Trotz des Ausfalls eines erkrankt fehlenden Duos steigert sich die deutsche Biathlon-Staffel im Vergleich zum Auftakt in Östersund gewaltig. Der Lohn: ein dritter Rang hinter Schweden und Norwegen.
Hochfilzen - Die deutschen Biathletinnen haben ohne die erkrankte Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß im Staffelrennen von Hochfilzen positiv überrascht. Anna Weidel, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt belegten nach 4x6 Kilometer den dritten Platz. Im ersten Rennen des Olympia-Winters hatte das Quartett mit Preuß und der in Österreich ebenfalls fehlenden Selina Grotian lediglich den elften Rang belegt.