Vor einem Jahr hat sie WM-Medaillen in Empfang genommen, heute hält Janina Hettich-Walz 3430 Gramm pures Glück in den Armen: ihr kleines Wunder Karlotta. Sie hat ihr Kind in Rottweil entbunden und erfuhr bei der Geburt neue Grenzen.

Die deutsche Star-Biathletin aus Lauterbach ist am 24. Februar in der Helios Klinik in Rottweil Mutter geworden. „Es fühlt sich immer noch total unwirklich an“, sagt sie zwei Tage nach der Geburt.

In der Klinik haben sich sie und ihr Mann Kai Walz von der ersten Minute an gut aufgehoben gefühlt, wie die Klinik in einer Mitteilung schreibt: „Die Hebammen haben großartige Arbeit geleistet. Es gab während der Geburt schon Situationen, in denen ich an meine Grenzen kam – aber sie haben mir sehr viel Ruhe und Zuversicht gegeben“, wird die frischgebackene Mutter zitiert. Auch auf der Station fühle sich die Familie gut betreut.

Zurück auf die Bühne des Biathlonsports

Leistungssportlerin und Mutter sein: Für die 28-Jährige ist es kein Widerspruch. Schon in der kommenden Saison 2025/2026 will sie ins Training mit dem Team einsteigen und wieder auf die große Bühne des Biathlonsports zurückkehren, heißt es in der Mitteilung . Ein ehrgeiziges Ziel, doch für Janina Hettich-Walz steht fest: Es wird ein echtes Familienprojekt. Unterstützung und Rückendeckung erhält sie nicht nur von ihrem Mann – auch Oma und Opa sind mit eingebunden. „Natürlich muss ich auch auf meinen Körper hören und darf nicht zu schnell zu viel wollen. Das wird die größte Herausforderung für mich sein. Aber ich bin lang genug im Sport, um zu wissen, dass mit der Brechstange nichts funktioniert“, betont die Sportlerin.

Familie ist das wichtigste

Im Hier und Jetzt steht aber das Einleben, das Kennenlernen und das gemeinsame Wachsen im Vordergrund. Auf der Mutter-Kind-Station der Helios Klinik gilt die ganze Aufmerksamkeit der jungen Eltern ihrer kleinen Karlotta. Wer die beiden beobachtet, sieht ein gut eingespieltes Team, in dem sie sich aufeinander verlassen können. „Familie ist im Moment das Wichtigste“, sagen sie. Und ihre Tochter bitten sie um etwas Nachsicht. „Wir sind Anfänger“, sagt der frischgebackene Papa mit einem Schmunzeln.

„Neun Monate habe ich sie im Bauch getragen, und jetzt ist sie auf einmal da. Was braucht sie? Was fehlt ihr? Unser Leben richtet sich jetzt komplett nach einem kleinen Menschen“, sagt Janina Hettich-Walz.

Selfie mit der Star-Sportlerin

Und wie reagiert das Team der Klinik auf die prominente Patientin? „Für uns ist es eine große Ehre, dass sich Janina Hettich-Walz für unsere Geburtsstation entschieden hat. Wir freuen uns alle sehr“, sagt Hebamme Katrin Kleiner, die die Geburt im Kreißsaal begleitet hat.

Ihre Hebammenkollegin, Simone Fischer, die die Star-Sportlerin neben anderen Kolleginnen nach der Geburt betreut, nutzt die besondere Gelegenheit, um ein gemeinsames Selfie mit ihr zu ergattern. „Das ist für meine Mutter, sie ist ein ganz großer Fan!“, sagt sie und strahlt. Eine Athletin von Janina Hettich-Walz‘ Kaliber erlebt man schließlich nicht alle Tage live.

Großes Interesse an Schwangerschaft

Grundsätzlich war das Interesse in der Öffentlichkeit nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft groß, berichtet die Sportlerin. „Es ist spannend für die Menschen, zu sehen, wie ich nach der Baby-Pause mein Comeback schaffe“, weiß sie.

Ihre letzte Saison war sehr erfolgreich – daran will sie nun anknüpfen. Trainiert hat Janina Hettich-Walz auch in der Schwangerschaft. „Trainer und Ärzte haben mich im Hintergrund beraten. Das hat gut funktioniert“, sagt sie. Und: „Ich weiß, was ich mir zumuten kann.“ Die nächste sportliche Herausforderung kann also kommen.

Das gesamte Team der Helios Klinik Rottweil wünscht der Familie alles Gute und bedankt sich für das Vertrauen.