1 Nina Finkbeiner schiebt kraftvoll an. Foto: Niklas Härtig

Nina Finkbeiner startete bei den Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Biathlon am Rennsteig . Die Bedingungen waren nicht einfach.









Link kopiert



In Oberhof fanden die Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften im Biathlon statt. In der Thüringen Arena am Rennsteig trafen sich Deutschlands beste Nachwuchsathleten um die Meisterinnen und Meister im Sprint, Massenstart und der Staffel zu ermitteln. Ausgerichtet wurde das Wochenende durch den SV Eintracht Frankenhain.