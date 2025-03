1 In der Chiemgau-Arena von Ruhpolding ging es noch einmal rund. Foto: Eibner/Hahne

Die Biathlon-Gesamtsieger im DSV-Schülercup stehen nach dem Finale in der Chiemgau-Arena von Ruhpolding fest. Dabei mischen Talente aus dem Schwarzwald ganz vorne mit.









Link kopiert



Für die Schüler der Altersklassen 14 und 15 waren es also die letzten deutschlandweiten Wettkämpfe der Saison. In Ruhpolding standen noch einmal ein Sprint und ein Massenstart an. Beendet wurde die Saison mit einer Mixed-Staffel.