Biathlon Ruhpolding: Mit 18 Jahren – eine Furtwangerin feiert beim Heim-Weltcup ihre Premiere

1 Janina Hettich-Walz nimmt ab Mittwoch beim Heim-Weltcup in Ruhpolding die Scheiben ins Visier. Foto: Martin Schutt/dpa

Keine Verschnaufpause! Im Biathlon-Weltcup geht es bereits am Mittwoch in Ruhpolding weiter. Während Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) ihre gute Form bestätigen will, kommt es im Chiemgau zu einer ganz besonderen Premiere, die auch am Furtwanger Skiinternat für große Begeisterung sorgt.









Von Mittwoch bis Sonntag starten die Biathletinnen und Biathleten beim Heim-Weltcup in Ruhpolding. Dabei stehen am Mittwoch (Frauen, 14.30 Uhr) und Donnerstag (Männer, 14.30 Uhr) zunächst die Staffelwettbewerbe auf dem Plan, ehe am Freitag und Samstag die Sprints folgen. Am Sonntag steigen abschließend die Verfolgungsrennen.