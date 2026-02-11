Biathlon: Biathletin Preuß vergibt Medaille - Französin Simon siegt

Wie Julia Simon im Biathlon-Einzel triumphiert und Franziska Preuß nach zwei Fehlschüssen ihre Medaillenchance vergibt. Vanessa Voigt wird wieder Vierte.
Antholz - Die erste Chance auf ihre ersehnte olympische Einzelmedaille zerplatzte für Franziska Preuß beim letzten Schießen. Lange auf Goldkurs liegend setzte sie im entscheidenden Moment gleich zwei Schüsse daneben - so reichte es am Ende für Deutschlands beste Biathletin im schweren Einzel von Antholz nur zu Rang zehn. Nach 15 Kilometern hatte Preuß 2:19,9 Minuten Rückstand auf die siegreiche Französin Julia Simon. Wäre sie wie in den drei Schießeinlagen zuvor fehlerfrei geblieben, hätte es in Antholz zu Silber gereicht.