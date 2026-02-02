Vor dem Start der Olympischen Winterspiele wird über heikle Trainingsmethoden diskutiert. Warum das deutsche Biathlon-Team lieber vorsichtig bleibt - und einige Widersacher bewusst offensiver agieren.
Antholz - Von gefährlichen Trends wie Hitzetraining mit künstlich simuliertem Fieber oder dem noch riskanteren Tragen von Höhenmasken hält Selina Grotian nicht viel. "Ich sehe keinen Sinn dahinter, mir eine Maske aufzuziehen oder mich in einen Anzug zu zwängen", sagte die 21-Jährige vor dem Start der olympischen Biathlonrennen in Antholz der Deutschen Presse-Agentur: "Ich möchte mit meiner eigenen Leistung und Fähigkeit etwas erreichen und nicht irgendwelche Hilfsmittel nehmen."