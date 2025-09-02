Biathlon-DM am Großen Arber: Weshalb es für Hettich-Walz, Preuß, Tannheimer und Co. schon um viel geht

Nach dem Blink-Festival (Norwegen) und dem City-Biathlon (Dresden) geht es nun bei der DM um Medaillen und den Weltcup-Startkader. Janina Hettich-Walz feiert ihr Comeback.
Während Ex-Weltmeister Benedikt Doll (SZ Breitnau) nach dem Legendenrennen mit den norwegischen Biathlon-Stars Johannes Thingnes und Tarjei Bö in Dresden endgültig die Latten und das Gewehr an den berühmten Nagel hängt, wird Janina Hettich-Walz (SC Schönwald, Lauterbach) bei der DM im Bayerischen Wald erstmals seit fast genau einem Jahr wieder Wettkämpfe bestreiten.