Biathlon-DM am Großen Arber: Weshalb es für Hettich-Walz, Preuß, Tannheimer und Co. schon um viel geht

Nach dem Blink-Festival (Norwegen) und dem City-Biathlon (Dresden) geht es nun bei der DM um Medaillen und den Weltcup-Startkader. Janina Hettich-Walz feiert ihr Comeback.

Während Ex-Weltmeister Benedikt Doll (SZ Breitnau) nach dem Legendenrennen mit den norwegischen Biathlon-Stars Johannes Thingnes und Tarjei Bö in Dresden endgültig die Latten und das Gewehr an den berühmten Nagel hängt, wird Janina Hettich-Walz (SC Schönwald, Lauterbach) bei der DM im Bayerischen Wald erstmals seit fast genau einem Jahr wieder Wettkämpfe bestreiten.

Janina Hettich-Walz „Ich möchte konstant in die Top 6 laufen, dazu mindestens einmal auf dem Podest stehen“, nimmt sich die die Vize-Weltmeisterin im Einzel von 2024 aus dem Schwarzwald einiges bei ihrer Rückkehr vor.

Nicht nur für Janina Hettich-Walz geht es ab dem Freitag am Großen Arber um viel. Bei der DM geht es für die deutschen Biathlon-Asse um Franziska Preuß darum, sich für einen Platz im deutschen Weltcup-Auftaktkader, los geht es Ende November im schwedischen Östersund, zu empfehlen.

Die DM-Ergebnisse sind ein Nominierungskriterium. Endgültig vergeben werden die DSV-Tickets dann kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Ruhpolding.

Julia Tannheimer

Im Gegensatz von Janina Hettich-Walz war Nachwuchs-Star Julia Tannheimer (DAV Ulm, früher Skiinternat Furtwangen) in Dresden am Start. Am Ende sprang für die 20-Jährige nach fünf Schießfehlern der siebte Rang heraus.

Den Auftakt im Bayerischen Wald macht am Freitag der „Kurze Einzellauf“. Dabei geht es für die Frauen über 12,5 Kilometer (im Winter sind es 15 km) pro Fehlschuss nun in eine Strafrunde. Sonst wurden Fehler mit einer Zeitstrafe von 45 Sekunden (12,5 km) oder einer Minute (15 km) bestraft.

Der Biathlon-“Chef“

Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon, lässt sich in einer DSV-Mitteilung so zitieren: „Ab Freitag steht mit den deutschen Meisterschaften am Arber ein wichtiger Wettkampfhöhepunkt an. Der Arber ist für uns seit Jahren ein zentraler Austragungsort, gerade auch im Nachwuchsbereich. Das Organisationskomitee vor Ort hat sich durch seine hohe Qualität etabliert und ist für uns ein verlässlicher Partner. Die Wetteraussichten sind überwiegend positiv, lediglich am Freitag könnte es noch etwas Regen geben. Gemeinsam mit dem Veranstalter hoffen wir auf zahlreiche Zuschauer – bei den deutschen Meisterschaften finden traditionell mehrere tausend Fans den Weg ins Hohenzollernstadion. Sportlich gesehen hat die Meisterschaft in diesem Jahr zusätzliche Bedeutung, da die Ergebnisse teilweise in die Winter-Qualifikation einfließen – sowohl für Frauen und Männer als auch für Weltcup- und IBU-Cup-Teams.“

Das DM-Programm

Freitag, 5. September: 11 Uhr: Kurzer Einzellauf Männer (15 km), 14 Uhr: Kurzer Einzellauf Frauen (12,5 km).

Samstag, 6. September: 11 Uhr: Sprint Männer, 14 Uhr: Sprint Frauen.

Sonntag, 7. September: 11 Uhr: Verfolgung Männer, 13.30 Uhr: Verfolgung Frauen.