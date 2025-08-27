Biathlon – das ist alles neu: Ein Schwarzwälder feiert ein überraschendes Comeback

Biathlon-Fans fiebern dem City-Biathlon entgegen. In Dresden fällt der Startschuss für den olympischen Winter. Für Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer und Co. ist einiges neu.
Wenn am Sonntag in Dresden im City-Biathlon um die Plätze gekämpft wird, dann wird Janina Hettich-Walz (Lauterbach/SC Schönwald) nach ihrer Babypause noch nicht wieder am Start sein. Die 29-Jährige steigt wenige Tage später bei der DM am Großen Arber, dort geht es auch um einen Teil der Weltcup-Qualifikation, wieder ins Wettkampfgeschehen ein.