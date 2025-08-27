Biathlon – das ist alles neu: Ein Schwarzwälder feiert ein überraschendes Comeback

Biathlon-Fans fiebern dem City-Biathlon entgegen. In Dresden fällt der Startschuss für den olympischen Winter. Für Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer und Co. ist einiges neu.

Wenn am Sonntag in Dresden im City-Biathlon um die Plätze gekämpft wird, dann wird Janina Hettich-Walz (Lauterbach/SC Schönwald) nach ihrer Babypause noch nicht wieder am Start sein. Die 29-Jährige steigt wenige Tage später bei der DM am Großen Arber, dort geht es auch um einen Teil der Weltcup-Qualifikation, wieder ins Wettkampfgeschehen ein.

Dafür feiert ein anderer Schwarzwälder ein durchaus überraschendes „Comeback“: Nach seinem Rücktritt im März 2024 wird Ex-Weltmeister Benedikt Doll (SZ Breitnau) im „Legends-Race“ zusammen mit den norwegischen Biathlon-Stars Johannes Thingnes und Tarjei Bö noch einmal sein Können zeigen.

Im Wettbewerb der Frauen vertritt Julia Tannheim (DAV Ulm), die am Furtwanger Skiinternat ihr Abitur baute, zusammen mit Vanessa Voigt die deutschen Farben.

DM am Arber

Vom 5. bis 7. September geht es dann am Großen Arber (Bayerischer Wald) um die DM-Medaillen. Dann wird Janina Hettich-Walz ihr Comeback feiern.

„Ich möchte schon einmal auf das Podium, konstant in der Top 6 ankommen“, freut sich die 29-Jährige schon auf die DM.

Bei dieser wird es für die WM-Zweite im Einzel von 2024 und Co. eine Neuerung geben. Statt der sonst üblichen Zeitstrafe (45 Sekunden bei den 12,5 km der Frauen, im Winter sind es 15 km und eine Strafminute) pro Fehlschuss geht es nun in eine Strafrunde.

Loop One Festival

Dies ist nicht die einzige Neuerung. Weiter beginnt die Biathlon-Saison erstmals mit einem Opening im Münchner Olympiapark. Am 18. und 19. Oktober wird dort das erste „Loop One Festival“ stattfinden.

„ Die Veranstaltung verbindet Hochleistungssport mit einer lebhaften Festivalatmosphäre, um sowohl langjährige Fans als auch Biathlon-Neulinge zu begeistern“, verspricht die IBU (Internationale Biathlon-Union) ein Event der Extraklasse.

Dabei werden die je 60 der weltbesten Biathletinnen und Biathleten in einem Supersprint-Format auf Skirollern antreten.

Das Ziel ist Antholz

Gut einen Monat später, zuvor werden in Ruhpolding noch die deutschen Weltcup-Tickets vergeben, wartet im schwedischen Östersund der Weltcup-Auftakt. Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele im Februar von Mailand/Cortina. Die Biathlon-Medaillen werden dann im traditionsreichen Antholz vergeben.

Weltcups & Olympia

29. November 2025 – 7. Dezember 2025: Östersund, Schweden. 8. – 14. Dezember 2025: Hochfilzen, Österreich.

15. – 21. Dezember 2025: Annecy-Le Grand Bornand, Frankreich. 5. Januar 2026 – 11. Januar 2026: Oberhof, Deutschland.

12. – 18. Januar 2026: Ruhpolding, Deutschland.

19. – 25. Januar 2026: Nove Mesto, Tschechien.

6. – 22. Februar 2026: Antholz, Italien: Olympische Winterspiele.

2. – 8. März 2026: Kontiolahti, Finnland. 9. – 15. März 2026: Otepää, Estland. 16. – 22. März 2026: Oslo, Norwegen.