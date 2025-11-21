Biathlon-Bundestrainer entscheiden: Eine sehr gute Nachricht für Janina Hettich-Walz am Freitagmorgen

Große Freude bei Janina Hettich-Walz: Die Weltklasse-Biathletin hat überraschend ein freies Wochenende. Die Schwarzwälderin löst vorzeitig das Ticket für den Weltcup-Auftakt.
Der Deutsche Skiverband teilt am Freitagvormittag auf seiner Biathlon-Instagramseite mit, dass Janina Hettich-Walz die dritte und letzte Weltcup-Qualifikationsrunde an diesem Wochenende im bayerischen Ruhpolding auslassen darf. Die Biathletin des SC Schönwald sei für den Weltcup-Auftakt ab Ende November im schwedischen Östersund nach einer Trainerentscheidung gesetzt.