Biathlon-Bundestrainer entscheiden: Eine sehr gute Nachricht für Janina Hettich-Walz am Freitagmorgen

Große Freude bei Janina Hettich-Walz: Die Weltklasse-Biathletin hat überraschend ein freies Wochenende. Die Schwarzwälderin löst vorzeitig das Ticket für den Weltcup-Auftakt.

Der Deutsche Skiverband teilt am Freitagvormittag auf seiner Biathlon-Instagramseite mit, dass Janina Hettich-Walz die dritte und letzte Weltcup-Qualifikationsrunde an diesem Wochenende im bayerischen Ruhpolding auslassen darf. Die Biathletin des SC Schönwald sei für den Weltcup-Auftakt ab Ende November im schwedischen Östersund nach einer Trainerentscheidung gesetzt.

Die Lauterbacherin kann sich also am Wochenende vor dem Start des olympischen Winters noch einmal in der Heimat intensiver um Tochter Karlotta kümmern, sich im Schwarzwald den letzten Feinschliff für Schweden holen.

Die DSV-Mitteilung

Der DSV schreibt: „Trainerentscheid: Zusätzlich zu den Herren-Nominierungen wurde nach dem Lehrgang in Idre Fjäll entschieden, Janina Hettich-Walz nach ihren außergewöhnlichen Leistungen bei DM und den international besetzten Wettkämpfen in Idre für den Weltcupauftakt in Östersund zu nominieren. Sie wird die Qualifikationsrennen in Ruhpolding deshalb nicht mehr bestreiten. Die beiden verbleibenden Plätze für den Weltcup sowie die IBU-Cup-Plätze werden nach den Qualifikationswettkämpfen in Ruhpolding vergeben.“

Das DSV-Team

Bei den Herren war bereits seit Anfang der Woche klar, dass Justus Strelow, Philipp Nawrath, Lucas Fratzscher, Simon Kaiser, Philipp Horn und Danilo Riethmüller die deutschen Farben in Schweden vertreten werden.

Weltcup-Gesamtsiegerin Franziska Preuß, Julia Tannheimer (DAV Ulm, Absolventin des Furtwanger Skiinternats), Selina Grotian und Vanessa Voigt waren bei den DSV-Frauen durch die Leistungen im Vorwinter für Östersund gesetzt.

Nun ist also auch Janina Hettich-Walz sicher beim Auftakt dabei. In Ruhpolding geht es jetzt noch um zwei weitere Damen-Startplätze.

Auftakt in Östersund (Schweden)

Samstag, 29. November: Staffel Frauen und Männer.

Sonntag, 30. November: Single Mixed und Mixed Staffel.

Dienstag, 2. Dezember: Einzel Frauen.

Mittwoch, 3. Dezember: Einzel Männer.

Freitag, 5. Dezember: Sprint Frauen.

Samstag, 6. Dezember: Sprint Männer.

Sonntag, 7. Dezember: Verfolgung Frauen und Männer.