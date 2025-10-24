Biathlon: Biathletin Simon wegen Kreditkartenbetrugs verurteilt

Der Fall Julia Simon beschäftigt seit Ende September 2022 das französische Biathlon-Team. Erst leugnet sie alles. Jetzt die Kehrtwende und das Geständnis.
Albertville - Die französische Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon ist in der brisanten Kreditkartenaffäre zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Wenige Monate vor den Olympischen Winterspielen in Mailand hatte die 29-Jährige vor dem Strafgericht in Albertville die Vorwürfe des Diebstahls und Betrugs erstmals zugegeben. "Ich gestehe die Vorwürfe", sagte Simon.