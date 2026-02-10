Biathlon bei Olympia 2026: Debütantin mit 29 Jahren! Janina Hettich-Walz startet im Einzel

Biathletin Janina Hettich-Walz aus Lauterbach startet im Einzel – die Ulmerin Julia Tannheimer muss warten. Das sagt die Schwarzwälderin vor ihrem ersten olympischen Wettkampf.
Olympisches Debüt: Biathletin Janina Hettich-Walz vom SC Schönwald gehört zum Aufgebot des deutschen Teams für den Frauen-Einzel am Mittwoch, 14.15 Uhr. Die weiteren drei Startplätze belegen Franziska Preuß (SC Haag) und Vanessa Voigt (WSV Rotterode), die schon Bronze in der Mixed-Staffel geholt haben, sowie mit Selina Grotian (SC Mittenwald) ein weiterer Olympia-Neuling. Julia Tannheimer vom DAV Ulm muss sich dagegen noch etwas in Geduld üben für ihren ersten Einsatz.