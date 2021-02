Biathletin aus Schönwald Was Janina Hettich von ihrer zweiten WM erwartet

Der Rückblick

Natürlich hofft Janina Hettich auf möglichst viele Einsätze. Die Lauterbacherin hat in der bisherigen Weltcup-Saison nicht nur mit dem fünften Platz im Einzelrennen von Antholz gezeigt, dass sie an einem guten Tag mit den weltbesten Skijägerinnen absolut mithalten kann. "Die Vorfreude auf die WM ist sehr groß. Antholz hat gezeigt, dass meine Form bergauf geht. Ich bin positiv überrascht und habe im Training gesehen, dass es im Schießen deutlich besser geht und ich viel mehr Sicherheit habe. Läuferisch lief es am Anfang der Saison noch nicht ganz so gut, das wurde jetzt aber auch Stück für Stück besser", sagt die 19. des Gesamtweltcups, die für den SC Schönwald startet.

Die Stärke

Besonders am Schießstand hat die 24-Jährige in diesem Winter beeindruckt. "Ich schaffe es in dieser Saison am Schießstand bei mir zu bleiben und konzentriere mich auf die technische Umsetzung. Ich denke beim Schießen nicht so viel über das Ergebnis nach. Beim WM-Vorbereitungslehrgang in Obertilliach habe ich versucht, das gute Gefühl am Schießstand beizubehalten. Ich habe ein paar gute schnelle Einheiten gemacht, um Lockerheit und Sicherheit im Laufen zu bekommen. Es war ein cooles Trainingslager und eine gute Einstimmung auf die WM", sagt die selbstbewusste Lauterbacherin vor dem Höhepunkt der Biathlon-Saison.

Janina Hettich hofft, dass sie bei der WM "mehr als ein Rennen laufen kann, denn letztes Jahr war die WM nach dem Sprint sehr schnell zu Ende", blickt die 24-Jährige auf die Titelkämpfe in Antholz zurück, die für sie nach fünf Schießfehlern und Rang 65 im Sprint vorbei waren.

Apropos Sprint. "Dieser wird vermutlich mein erstes Rennen auf der Pokljuka sein. Ich hoffe, dass ich da an die Ergebnisse vom Januar anknüpfen kann, gerade an die gute Schießleistung. Mein Ziel ist es, mich für die Staffel anzubieten. Eine WM-Staffel ist immer super spannend", weiß Janina Hettich natürlich auch, dass dann ihre Medaillenchancen enorm steigen würden. Immerhin führt das deutsche Quartett die Weltcup-Gesamtwertung vor Frankreich und Schweden an. Vor rund drei Wochen gelang in Oberhof sogar ein Sieg – mit der Lauterbacherin auf der zweiten Position.

Der Fokus

Übrigens – Janina Hettich hat sich in den vergangenen Tagen nicht nur auf ihre zweite Weltmeisterschaft vorbereitet, sondern kümmerte sich auch um ihr Studium: "Ich habe meine Bachelorarbeit fertig geschrieben. In Obertilliach musste ich mich noch auf die Präsentation vorbereiten. So eine Ablenkung ist manchmal gar nicht so schlecht, aber natürlich lag der Fokus auf dem Sport", fühlt sich Janina Hettich bereit für die WM-Rennen in Slowenien.