Mit einer Scheckübergabe in Höhe von 12 500 Euro würdigte die BGV (Badische Versicherungen) die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen. Damit unterstützt die BGV im Rahmen ihres Engagement zur aktiven Schadensverhütung die Freiwillige Feuerwehr, explizit die Abteilung Egringen bei der Anschaffung einer neuen Mannschaftsausrüstung und Kleidung.

Regelmäßige Spenden

Im Rahmen der aktiven Schadensverhütung spendet die BGV für die Arbeit der Feuerwehren in Baden jährlich bis zu 600 000 Euro. Für das kommende Jahr ist sogar ein Zustupf in Höhe von 750 000 Euro vorgesehen. Zudem verfügt die BGV über ein Brandschutzmobil, das wertvolle Informationen über die Verhütung von Bränden vermittelt.

Überreicht wurde der Scheck vom Stellvertretenden Vorsitzenden, Jürgen Schmitz, an Bürgermeisterin Carolin Holzmüller. „Es ist uns mit dieser Spende sehr wichtig, einen Beitrag zur aktiven Schadensverhütung zu leisten“, sagte Schmitz. Sein Dank galt den anwesenden Feuerwehrleuten für deren wichtiges Engagement. Es sei ein großes Glück, „dass es in Baden solche engagierten und gut ausgebildeten Rettungsexperten“ gäbe. Teilweise würden sich diese schon von Kindesbeinen an ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen. Schmitz sprach den Wehrleuten seine „hohe Anerkennung und seinen Respekt“ aus.

Das Gemeindebudget sei durch diese Form der Unterstützung bereits zum dritten Male entlastet worden, sagte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller in ihrer Dankesrede. Eine Tragkraft-Spritze, ein Wassersauger und nun die Schutzkleidung, das alles trage zur „Schlagkraft der Feuerwehr und einem sicheren Einsatz der Kameraden“ bei. Jede Spende sei willkommen.

Ausrüstung eine Investition

Das Budget der Gemeinde sehe 250 000 Euro vor. Immerhin, die Anschaffung für die Ausrüstung eines Helfers der Feuerwehr betrage 1000 Euro. Holzmüller sprach ihren Dank an die BGV aus und erwähnte die gute Erfahrung bei der Schadensregulierung. Auch dankte Holzmüller den Einsatzkräften und stellte die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach vor.

Neuster Stand der Norm

Bernd Medam, Abteilungskommandant Egringen, freute sich sehr über die neue Bekleidung. Somit sei seine Abteilung auf dem neuesten Stand der Bekleidungsnorm. Zudem sei diese Unterstützung ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. Markus Güthlin, erster stellvertretender Gesamtkommandant, sagte: „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Spende bedacht wurden.“ Die Einsatzkleidung trage maßgeblich zur Sicherheit der Feuerwehrkräfte im Einsatz bei. Die Gemeinde leiste eine „hohe Investition“, so dass jede Unterstützung willkommen sei. Und, Schmitz hatte noch ein kleines Geschenk dabei. Ein Kinderfeuerwehrauto, das mit Wasser befüllt werden kann und das über eine richtige Spritze verfügt. So, meinte Schmitz, könnten schon die Kleinsten an diesem wichtigen Ehrenamt Gefallen finden.