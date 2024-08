Für Arbeiten des BGL wird die Schwarzwaldstraße am Dienstag teilweise gesperrt. Das hat Auswirkungen auf Auto-, Rad- und Busverkehr.

Wer am Dienstag mit dem Auto zum Lahrer Bahnhof fahren möchte, sollte etwas mehr Zeit einplanen, um den Zug noch zu erwischen. Grund ist eine Sperrung der Schwarzwaldstraße.

Wie die Stadt Lahr bekannt gibt, werden die Platanen in der Schwarzwaldstraße, zwischen Bahnhof und Freiburger Straße, am Dienstag, 20. August, beschnitten. Der BGL muss dafür die Schwarzwaldstraße im Westen abschnittsweise sperren – und zwar sowohl die Fahrbahn als auch die Gehwege, heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch

Eine Umleitung in Richtung Bahnhof wird über die Freiburger Straße, Alte Rheinstraße, Eisenbahnstraße und den Bahnhofsplatz eingerichtet. Für den Radverkehr wird eine Umleitung über den Königsberger Ring beschildert.

Auswirkungen auch auf den öffentlichen Nahverkehr

Auch der ÖPNV wird umgeleitet, informiert das Rathaus weiter: Die Bushaltestellen Leopoldstraße, Breslauer Straße sowie Römerstraße werden laut Stadt nicht angefahren. Die Verkehrsgesellschaft SWEG verweist auf die Haltestellen am Bahnhofsplatz. Durch die großräumige Umleitung könne es zu Fahrtzeitverzögerungen kommen, warnt die Stadt in der Mitteilung. Weitere Informationen zum Linienverkehr könnten die Passagiere den Fahrgastinformationen entnehmen.

Durch das Schneiden der Platanen wird nicht nur deren Gesundheit gewährleistet, sondern auch das Risiko von Astbrüchen reduziert, begründet die Stadt die Notwendigkeit der Arbeiten. Sie sollen einen Tag dauern.