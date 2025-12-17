BGH nimmt Urteil unter die Lupe: War es Mord oder Totschlag?

Bei der Revisionsverhandlung am BGH in Karlsruhe kritisieren Nebenklage und Generalbundesanwalt rechtliche Fehler im Totschlag-Urteil des Landgerichts Waldshut-Tiengen.
Eine Urteilsschelte aus berufenem Mund: Die Revisionsverhandlung vor dem BGH über den Tod eines Mannes aus Rickenbach, dessen zerstückelte Leiche im Rhein gefunden wurde, geriet zur Generalabrechnung mit dem erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts Waldshut-Tiengen – und zwar durch die Nebenklage und durch den Generalbundesanwalt.