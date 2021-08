1 Pellegrino Matarazzo ist zufrieden nach dem Sieg in Berlin Foto: dpa/Andreas Gora

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der 6:0-Sieg des VfB Stuttgart beim BFC Dynamo im DFB-Pokal war schnell abgehakt – jetzt richtet sich der Fokus aufs erste Bundesligaspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Berlin/Stuttgart - Pellegrino Matarazzo klatschte mit seinen Kollegen aus dem Trainerstab ab, es folgten die Betreuer – ehe sich der Coach des VfB Stuttgart am Spielfeldrand an die Kurz-Analyse des Erstrundenspiels im DFB-Pokal beim Regionalligisten BFC Dynamo aus Berlin machte. Klar mit 6:0 gewonnen hatte seine personell arg dezimierte Elf, also gab es für den Trainer hinterher nichts zu meckern. „Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber ich muss meinen Jungs ein Kompliment aussprechen“, sagte Matarazzo und ergänzte, dass seine Mannschaft das Spiel sehr professionell angegangen sei, nie nachgelassen und die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen habe.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen