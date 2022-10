1 Zwei Männer standen wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Amtsgericht Freudenstadt. Foto: Kupferschmidt

Sie sollen organisiert vorgegangen sein, um Alkohol zu klauen – und weiter zu veräußern. Zwei Männer stehen wegen schwerer Bandenkriminalität vor Gericht. Auch der Begriff "russische Mafia" spielt in dem Prozess eine Rolle.















Freudenstadt - Unterschiedlicher könnten die zwei Männer nicht sein, die auf der Anklagebank im Amtsgericht Freudenstadt sitzen. Der 52-Jährige wirkt entspannt und ausgeglichen, lacht sogar zwischenzeitlich, als er mit dem Dolmetscher spricht, der den beiden Angeklagten auf georgisch übersetzt.

Einen Tisch weiter sitzt ein 33-Jähriger, ihm ist die Situation sichtlich unangenehm, immer wieder krempelt er sich seine Hosenbeine über die Fußfesseln, um sie zu überdecken. Seit sechs Monaten befinden sich die beiden in Untersuchungshaft.

Angeklagte stehlen teuren Alkohol

Die Anklage lautet: schwerer Bandendiebstahl. Die Männer sollen am 9. April und 28. Mai in vier Supermärkten im Kreis Freudenstadt Alkoholflaschen entwendet haben, um sich damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren – einen Beruf haben beide nicht erlernt.

Ihnen wird vorgeworfen, sich zusammengeschlossen zu haben, um in wechselnder Besetzung die Diebstähle zu begehen. Dabei sollen die beiden Männer das Ziel verfolgt haben, die Beute weiter zu veräußern. Die Angeklagten achteten stets darauf hochwertigen Alkohol zu stehlen, zum Beispiel Wodka der Marke Belvedere.

"In Deutschland geht kein Alarm los"

Während sich der 33-Jährige, der in Sochumi geboren wurde, nicht zur Sache äußern möchte, schildert der andere Angeklagte seine Sicht. Mit einem dritten Mann sei er am 9. April von Straßburg nach Deutschland gekommen, um zu klauen. Ursprünglich wurde er in Petropavlovsk geboren. Sein Enkelkind habe seinen vierten Geburtstag gehabt und er wollte Alkohol zum Feiern besorgen.

Auf Nachfrage der Richterin Jennifer Dallas-Buob, warum er dafür extra nach Deutschland gefahren sei, antwortet er: "Ich wusste, dass in Deutschland kein Alarm los geht, wenn man Waren nimmt, ohne zu bezahlen." In Frankreich dagegen seien die Standards strenger.

Den anderen Angeklagten habe er "auf dem Parkplatz des Supermarktes das erste Mal gesehen". Sein Bekannter habe ihm nicht gesagt, dass andere Personen mitkommen würden.

Videoaufzeichnungen dokumentieren Tat

Der erste Zeuge sagt am Prozesstag aus. Er ist Filialleiter eines Supermarktes, aus dem sowohl am 9. April, als auch am 28. Mai Alkohol gestohlen wurde. "Beide Taten haben gewisse Parallelen", sagt er. Stichwort: die Tiefkühltasche. Die Männer legten Alkoholflaschen in eine Tiefkühltasche, die Alufolie gebe eine gewisse Abgrenzung gegen den Alarm. "Das muss man auch erstmal wissen", stellt die Richterin fest.

Das Videomaterial wird gesichtet. Fest steht: Beide Angeklagten waren an den Tagen im Supermarkt und haben Alkohol gestohlen. Der 52-Jährige trägt sogar am Prozesstag dieselbe blaue Jacke, wie auf den Aufnahmen. Allerdings bleibt unklar, ob die beiden Männer wirklich zusammen agiert haben. Der 33-Jährige ist mit einem anderen Mann unterwegs, der Täter in der blauen Jacke läuft alleine durch die Supermarktgänge.

Mann entschuldigt sich

Auch die zweite Zeugin, eine Verkäuferin, die in einem anderen Supermarkt gerade gearbeitet hat, als die Diebstähle begangen worden sind, konnte an dem besagten Tag nicht erkennen, ob die beiden Angeklagten zusammengehören.

Bevor die beiden Zeugen den Gerichtssaal verlassen, ist dem Angeklagten in der blauen Jacke eine Sache wichtig. "Ich entschuldige mich, für das, was passiert ist", lässt er vom Dolmetscher übersetzen.

Polizei findet weitere Flaschen im Kofferraum

Schon am Tag der Tat habe sich der Mann entschuldigt, wie ein 18-jähriger Zeuge berichtet. Auch er ist Verkäufer bei einem der bestohlenen Supermärkte – und er war es, der die Polizei gerufen hat. Der Angeklagte in der blauen Jacke sei vor ihm nach der aufgeflogenen Tat auf die Knie gefallen und habe gefleht, ihn laufen zu lassen, schildert der Zeuge dem Gericht.

Auf dem Parkplatz stand am Tag der Tat ein Auto mit einem ausländischen Kennzeichen, in das sich der 52-Jährige gesetzt habe. "Im Kofferraum hat die Polizei dann noch mehr Alkohol gefunden", berichtet der 18-Jährige.

Zeuge erwähnt Mafia

Aber dann nimmt der Prozess einen überraschenden Wendepunkt und lässt die beiden Angeklagten in einem anderen Licht erscheinen. Ein weiterer Zeuge, ein Polizeibeamter aus Freudenstadt, sagt aus. Er hat in dem Fall ermittelt. Es fällt das Stichwort "Diebe im Gesetz". Von dem georgischen Botschafter habe er die Information bekommen, dass die beiden Angeklagten zur russischen Mafia gehören. In Georgien seien sie bereits wegen Diebstahl vorbestraft – genauso wie in Frankreich.

Zudem habe das Mobiltelefon der Männer eine französische Sim-Karte. Während der Tat habe ein Angeklagter telefoniert – was den Verdacht auf französische Mittäter erregt. Die beiden Angeklagten wirken jetzt nervös, sie zupfen an ihrer Kleidung herum und blicken zu Boden. Der Verteidiger: Das seien Indizien, aber keine Beweise. Diese Feststellung muss der Zeuge bestätigen.

Bandeneigenschaft konnte nicht bestätigt werden

Im weiteren Verlauf machen die beiden Verteidiger klar, dass sie "erhebliche Probleme" mit dem Begriff Bande haben, auch die gewerbsmäßige Veräußerung der Beute sei nicht bewiesen. Der Prozess wird für ein Gespräch zwischen Gericht und den Verteidigern unterbrochen. Eigentlich waren 15 Minuten für die geheime Besprechung angesetzt, die dann eineinhalb Stunden andauert.

Richterin Dallas-Buob: "Die Bandeneigenschaft konnte nicht nachgewiesen werden", weshalb die zwei Männer stattdessen wegen besonders schweren Diebstahls angeklagt werden. Die Verteidigerin spricht für den 33-Jährigen, der nun auch ein Geständnis ablegt: "Ich habe die Diebstähle begangen, aber ohne Absprache mit anderen, ich habe allein gehandelt."

Die Richterin liest vor, dass bereits beide Männer auch in Deutschland vorbestraft seien – der 33-Jährige wegen Erschleichen von Leistungen, der andere wegen Diebstahl.

Deutscher Staatsbürger wäre nicht in Untersuchungshaft

Die Staatsanwältin geht bei den Angeklagten von einer "hohen kriminellen Energie" aus, bei beiden Männern seien die Prognosen in Zukunft "ungünstig".

Der Verteidiger des 52-Jährigen sieht das anders: Hätte sein Mandant eine "hohe kriminelle Energie", wäre er in Frankreich geblieben, um zu klauen. Eindringlich betont der Verteidiger, dass ein deutscher Staatsbürger wegen der selben Tat nicht in Untersuchungshaft sitzen würde – sein Mandant sitzt seit sechs Monaten in der JVA in Rottweil, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz habe.

Mehrere Monate Haft

Richterin Dallas-Boub verkündet das Urteil: Der 52-Jährige wird mit sechs Monaten Freiheitsstrafe bestraft – das heißt, seit Montag steht er wieder auf freiem Fuß. Der 33-Jährige wird mit neun Monaten Freiheitsstrafe bestraft. Die Erleichterung ist den Angeklagten deutlich anzumerken.

"Die Taten haben sich bestätigt", so die Richterin. Das Gericht gehe von der Gewerbsmäßigkeit der Diebstähle aus. "Die beiden Männer haben zwei Diebstähle an einem Tag begangen haben, das zeigt, dass sie sich mindestens eine Nebenerwerbsquelle aufgebaut haben."

Deshalb seien diese Strafen angemessen. "Man muss den Angeklagten klar machen, dass es keine gute Idee ist, nach Deutschland zu kommen, um Straftaten zu begehen", sagt Dallas-Boub.