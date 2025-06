Bezos-Hochzeit in Venedig: Bill Gates steht für einen Museumsbesuch Schlange

Viele Gäste des Amazon-Gründers nutzen die Feiern in Venedig für Shoppingtouren. Der Microsoft-Milliardär geht ins Museum. Und die Braut hält die Feiern für „extrem intim“.

Im Unterschied zu anderen Prominenten hat der US-Milliardär Bill Gates die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos in Venedig für einen Besuch im Museum genutzt. Der 69-Jährige stellte sich vor der Kunstakademie Gallerie dell’Accademia an, um eine Ausstellung mit Werken von Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer und Michelangelo zu besuchen. Nach einem Bericht der Tageszeitung „Corriere della Sera“ kaufte der Mitbegründer von Microsoft auch ein ganz normales Ticket.

Demgegenüber waren viele andere Gäste der Hochzeit von Bezos mit der Ex-Journalistin Lauren Sánchez in den Gassen der Lagunenstadt zu ausgiebigen Shoppingtouren unterwegs. Beim Einkaufen wurden unter anderem US-Präsidententochter Ivanka Trump sowie die amerikanischen TV-Größen Oprah Winfrey, Kris Jenner und Kim Kardashian beobachtet. Viele Gäste nutzten die Kulisse von Venedig auch, um Selfies zu machen.

Lesen Sie auch

Von den 200 Gästen sind 70 Familienangehörige

Das Hochzeitspaar selbst war in den Gassen rund um den Markusplatz an den ersten Tagen nicht zu sehen. Bezos (61) und Sánchez (55) hatten am Freitagabend auf der Insel San Giorgio gegenüber vom Markusplatz im Beisein von 200 Gästen Hochzeit gefeiert, streng abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Sie trug ein Kleid von Dolce & Gabbana, er einen Smoking von Armani.

Sánchez (jetzt auch: Sánchez Bezos) ließ sich von der Illustrierten „Vogue“ über einen Exklusivvertrag fotografieren. „Ich fühle mich wie eine Prinzessin“, wurde sie zitiert. Über die Feiern in Venedig, deren Kosten auf mindestens zehn Millionen Euro geschätzt werden, sagte sie: „Die Hochzeit ist extrem intim.“ Von den 200 Gästen seien 70 Familienangehörige. Am Abend soll es auf einem alten Werftgelände eine große Abschlussparty geben. Spekuliert wird über Auftritte von Lady Gaga und Elton John.