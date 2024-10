Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Tore, Tore, Tore – Daten und Fakten zur bisherigen Saison

1 Die SGM Gruol/Erlaheim kommt bislang auf 24 Tore. Fabio Müller (links vorne) ist mit elf Treffern bester Zollern-Torjäger. Foto: Kara

In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern gab es in der laufenden Spielzeit einige Tore zu bestaunen. Kurioserweise sind in beiden Staffeln genau gleich viele Treffer gefallen.









In der Bezirksliga Staffel 2 thront derzeit die SGM Deißlingen/Lauffen an der Spitze. Mitverantwortlich für den Erfolg ist Robin Schumpp, welcher mit 17 Treffer die derzeit meisten Toren in beiden Staffel erzielt hat. Nico Marks (13, Tore, SV Wurmlingen) und Fabio Müller (11 Tore, SGM Gruol/Erlaheim) sind Schumpp dabei auf den Fersen.