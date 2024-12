Seit Juli 2017 leitet Bezirksschornsteinfeger Philipp Schwenger den Kehrbezirk Nr. 4, der aus Teilen von Tailfingen und Onstmettingen besteht. Jetzt hat das Landratsamt ihn erneut zum bevollmächtigten Schornsteinfeger für diesen Kehrbezirk bestellt.

Damit ist er zuständig für die Tailfinger Quartiere Stiegel und Langenwand mit den Straßen Ob dem Kiesertal, Langenwandstraße, den Häusern 9,11,12,13 und 15 der Seidelbaststraße sowie der Jahnstraße als Begrenzungen, dazu die Gebiete Nank und Lammerberg ohne Rudolf-Blickle-Straße, Am Schalkenberg, Johann-Conzelmann-Straße und Neuweilerstraße. Zum Stadtkern hin wird Schwengers Kehrbezirk durch Jahnstraße, Katzensteige, die Juliusstraße mit den Häusern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13/1 und 14, die Bauernscheuer mit den Häusern 4, 5 und 6, die Heutalstraße, die Adlerstraße mit den Häusern 9, 10, 11, 13, 15, 17 und 19, die Obere Bachstraße, die Petrusstraße, die Hechinger Straße und den Staufenbühl begrenzt.

Auch in Onstmettingen aktiv

In Onstmettingen ist Schwenger zuständig für den Hohberg und im Tal für die Hauffstraße, die Straße Am Obstwäldle und die Borsigstraße. Er wohnt in Tailfingen und ist unter der Rufnummer 0151/19 45 35 02 erreichbar.