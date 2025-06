33 Jahre musste man beim SVW warten, bis man wieder im Bezirkspokal triumphieren konnte. Nach dem dramatischen Verlauf des Finales gegen den VfL Mühlheim in Renquishausen gab es kein Halten mehr.

Die Fans außer Rand und Band. „Die haben beim Feiern genauso Gas gegeben, wie sie uns während des Spiels unterstützt haben, vor allem in der Verlängerung“, schwärmte Tobias Heizmann und fügt an: „Der Spielverlauf war einfach verrückt. So was habe ich kaum einmal erlebt. Bis zur 65. Minute war Mühlheim überlegen und führte auch verdient mit 2:0. Wir haben dann unser System umgestellt, riskierten Alles oder Nichts und sind dennoch ruhig geblieben.“

Alles oder Nichts

Die Trainer Tobias Bea und Tobias Heizmann waren sich sicher, „machen wir den Anschluss, brennt es.“ Und im gleichen Maße wie der SV Winzeln nun aktiver und mutiger wurde, auch Chancen kreierte, zeigte sich der VfL Mühlheim in der Defensive anfällig. „Wir sind vorn den Gegner früher angelaufen. Der 2:2-Ausgleich in der 92. Minute war reine Willensstärke. Wir haben den Ball regelrecht reingedrückt“, so Heizmann.

Nie aufgegeben

Der SV Winzeln hat sich belohnt, „da wir nie aufgegeben haben. Selbst den erneuten Rückstand beim 2:3 haben wir verkraftet. Auch wenn der Sieg etwas glücklich war, Mühlheim hätte mit dem 3:0 den Sack zumachen können. Letztlich haben wir uns das Glück erarbeitet“, lobte der Spielertrainer seine Mannschaft.

Hoffnung keimt wieder auf

Die Fans des SV Winzeln fiebern in der Verlängerung mit Foto: Fritz Rudolf

Tobias Heizmann wechselte sich in der 69. Minute beim Stand von 0:2 ein und schon als er sich warmlief, keimte im SVW-Fanlager die Hoffnung, dass da noch was geht, das Endspiel noch nicht verloren ist. Was sich dann in der Verlängerung bestätigte. In der alles entscheidenden Phase des Finales war die mentale Stärke und Einsatzbereitschaft beim SV Winzeln nicht mehr aufzuhalten.

Eingeschworener Haufen

Für Spielertrainer Heizmann ist dies auch Bestätigung, „dass wir ein eingeschworener Haufen sind. Keiner in der Mannschaft nimmt sich zu wichtig, alle ziehen an einem Strang. Das ist das Besondere beim SV Winzeln. Der Pokalsieg ist ein super Erfolg für den Verein und für uns als Trainer.“

Anerkennende Worte hat Tobias Heizmann für seinen Trainerkollegen Bea. „Tobse ist nie verletzt, immer da und geht voran, sein Einsatz vorbildlich. Das geht nur, wenn man sich entsprechend fit hält.“