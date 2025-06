Bezirkspokalfinale D-Junioren: FC Pfaffenweiler feiert klaren Finalsieg

1 Die D-Junioren des FC Pfaffenweiler strahlen über ihren Pokalsieg. Foto: Holger Rohde FCP-Nachwuchs besiegt den FC Brigachtal mit 5:2. Warum Schiedsrichter Nick Pfeifer in Schonach Sonderapplaus erhält.







Bezirkspokal D-Junioren, Endspiel: FC Pfaffenweiler - FC Brigachtal 5:2 (1:1). Was nach 60 Minuten wie eine deutliche Angelegenheit aussah, war erst in der zweiten Halbzeit auf dem Platz der Fall. Die ersten 30 Minuten bis zur Pause hielt der FCB voll dagegen. Und ging sogar in der siebten Minute früh mit 0:1 in Führung. Der FCP antwortete postwendend mit dem Ausgleich. Am späteren Sieg der Pfaffenweilermer bestand allerdings kein Zweifel. Sie waren das bessere Team mit vielen weiteren Torchancen wie zwei Lattentreffern. Entschieden hat Pfaffenweiler die Begegnung direkt nach dem Seitenwechsel.