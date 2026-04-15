Bezirkspokal Viertelfinale: FC Kappel überrascht, zwei Elferschießen – Abo-Finalist ist raus

Jede Menge ist geboten beim Bezirkspokal-Viertelfinale am späten Mittwochabend. Was Union-Trainer Mario Ketterer mit seinem Team im Training 24 Stunden zuvor anstellte.
BEZIRKSPOKAL HERREN Am Mittwochabend lief das Viertelfinale der Herren im Bezirkspokal – inklusive Überraschungen: Weitergekommen sind der FC Kappel, die SG Schwarzwald-Union, die SG Marbach-Rietheim und SG Riedöschingen/Hondingen. Diese vier Teams bestreiten das Halbfinale. Zwei Elfmeterschießen mussten in Hondingen und in Marbach die Entscheidung bringen. Abo-Finalist Tennenbronn ist raus, ebenso der mitfavorisierte FC Furtwangen. SG Riedöschingen/Hondingen – FC Furtwangen 6:4 nach Elfmeterschießen.