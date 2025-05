SV Seitingen-Oberflacht – VfL Mühlheim 0:3 (0:2). Bis kurz vor der Halbzeit bot der Außenseiter dem übermächtigen Bezirksliga-Tabellenführer Paroli.

VfL mit mehr Ballbesitz

Auf dem engen Platz konnte der VfL sein Mehr an Ballbesitz erst in der zweiten Hälfte souverän ausspielen. Dann machten die Ettenberger binnen drei Minuten in die Nachspielzeit hinein vor der Pause mit einem Doppelpack schon früh alles klar und zwei ihrer drei Treffer aus einer Standardsituation.

Die Mühlheimer zogen erstmals nach 2018 wieder ins Finale ein (damals 1:3 gegen Trossingen).

Letzter Cup-Sieg 2016

Ihren letzten Cup-Sieg feierten die Trainer Sören Lurz/Philipp Wolf als Spieler mit dem VfL 2016 (1:0 gegen Seedorf). Mühlheim ist nach der sechsten Pokalrunde plus in der Liga nun in allen 29 Pflichtspielen in zwei Wettbewerben ungeschlagen.

Pokalspielleiter Sebastian Müller zog ein positives Fazit: „In der ersten Halbzeit war es lange Zeit eine offene Geschichte. Die Tore fielen für den SV-SO unglücklich vor der Pause. Sie haben alles gegeben, letztlich hat der VfL auf dem engen Kunstrasen nach dem dritten Treffer leichtes Spiel gehabt.“ Tore: 0:1 Daniel Jakupak (tolle Einzelaktion/45.), 0:2 Niklas Oertel (Foulelfmeter/45.+3), 0:3 Nino Rebholz (Kopfball nach Eckball/57.). Schiedsrichter: Jonny Dosch (Aldingen). Zuschauer: 300.

Zweites Halbfinale

Der zweite Halbfinalist wird am Donnerstag, 8. Mai, um 19 Uhr zwischen Titelverteidiger SpVgg 06 Trossingen und dem 2023er-Finalist SV Winzeln ermittelt. Diese Partie dürfte völlig offen sein.