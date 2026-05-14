Bezirkspokal und Ü35-Cup: Jubel in Marbach und Schönwald, großer Schritt für Königsfeld

Die Endspielpaarungen im Bezirkspokal stehen fest. In Marbach und Schönwald darf man sich doppelt freuen. Die Königsfelder Ü35 macht einen großen Schritt in Richtung Finale.

Am Mittwochabend wurden die vier Tickets für die Bezirkspokal-Endspiele in Königsfeld am 4. Juni vergeben. Bei den Männern gibt es das Bezirksliga-Duell SG Marbach/Rietheim gegen die Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach. Im Frauen-Finale treffen indes mit der SG Marbach/Dürrheim 2 und der SG Schönwald-Triberg ebenfalls zwei Mannschaften aus Marbach und Schönwald aufeinander.

Bezirkspokal, Männer Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach – FC Kappel 5:0 (1:0). Bis kurz vor der Halbzeit hielt der A-Ligist die Partie offen und durfte träumen. Doch dann platzte bei den Unionern der Knoten: Drei Tore binnen neun Minuten vor und nach der Pause entschieden die Begegnungen schnell. Mit einem weiteren Doppelpack innerhalb von sechs Minuten sorgte die Heimelf Mitte der zweiten Hälfte für ein klares Ergebnis. Tore: 1:0 Jonas Schneider (43.), 2:0 Dominik Wölfle (49.), 3:0 Patrick Eschle (52.), 4:0 Magnus Hettich (62.), 5:0 Peter Nock (68.). Schiedsrichter: Enes Morat (Schwenningen).

SG Marbach/Rietheim – SG Riedöschingen/Hondingen 2:1 (1:1). Enger ging es im Bezirksligaduell zur Sache. In einer bis zum Schluss spannenden Partie setzte sich MaRie am Ende knapp durch. Tore: 1:0 Moreno Coppa (14.), 1:1 Nik Fluk (39.), 2:1 Flavio Ferragina (76.). Schiedsrichter: Marvin Heinrich (St. Märgen).

Bezirkspokal, Frauen

SG Marbach/Dürrheim II – FV Tennenbronn 3:0 (2:0). Hannah Utz (28.), 2:0 Marie Schneider (37.), 3:0 Enya Braun (88.). Schiedsrichter: Linus Hoffmann (Gutmadingen).

SG Schönwald-Triberg – SG Niedereschach/Kappel 2:1 (1:1). Tore: 1:0, 2:1 Lisa Dold (16., 71.), 1:1 Lorena Schütz (18.). Schiedsrichter: Philipp Eschle (Gütenbach).

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Ü35-Verbands-Pokal

Halbfinale 1: FC Wallbach – FC Königsfeld 2:5 (2:2). Die rund viereinhalb Stunden Busfahrt hin und zurück am Mittwochabend haben sich gelohnt: Trotz zweimaligen Rückstands setzte sich der FCK am Ende in Bad Säckingen in einem umkämpften Duell mit sieben Gelben Karten (zwei für den FCK) verdient durch. Dabei schaffte es der Gastgeber nicht in der 23. Minute Mike Sommer im Königsfelder Tor zu überwinden – der Elfmeter wurde vergeben. Im zweiten noch zu terminierenden Spiel trifft der FCK daheim auf den Bodensee-Pokalsieger SG Dettingen-Dingelsdorf, der am Mittwoch den Cup mit 4:0 gegen die SG Orsingen-Nenzingen gewann. Tore: 1:0 Christian Albiez (7.), 1:1 Tobias Maier (8.), 2:1 Johannes Groß (Elfmeter/30.), 2:2 Daniel Ummenhofer (40.), 2:3 Elvin Kljajic (40.), 2:4, 2:5 Patrick Lauble (51., 71.).