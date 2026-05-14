Bezirkspokal und Ü35-Cup: Jubel in Marbach und Schönwald, großer Schritt für Königsfeld

Die Endspielpaarungen im Bezirkspokal stehen fest. In Marbach und Schönwald darf man sich doppelt freuen. Die Königsfelder Ü35 macht einen großen Schritt in Richtung Finale.
Am Mittwochabend wurden die vier Tickets für die Bezirkspokal-Endspiele in Königsfeld am 4. Juni vergeben. Bei den Männern gibt es das Bezirksliga-Duell SG Marbach/Rietheim gegen die Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach. Im Frauen-Finale treffen indes mit der SG Marbach/Dürrheim 2 und der SG Schönwald-Triberg ebenfalls zwei Mannschaften aus Marbach und Schönwald aufeinander.